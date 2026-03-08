Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo | gli ospiti di Fabio Fazio

Oggi, domenica 8 marzo, va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fà condotta da Fabio Fazio. La trasmissione inizia alle 19 e vede la partecipazione di vari ospiti, pronti a discutere di temi e attualità. La puntata si svolge nel consueto orario e con la presenza di personalità diverse, come annunciato dalla produzione.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 8 marzo, con Che tempo che fa, il programmo condotto da Fabio Fazio in onda dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Tanti ospiti tra attualità, cronaca, sport, cinema, musica. In studio Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin, che, in occasione della Giornata internazionale della donna, inaugurano un ciclo di incontri sull'educazione affettiva a Che tempo che fa. Spazo a Patty Pravo, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Opera", presto in tour nei teatri di tutta Italia, e che nel 2026 celebra i 60 anni di straordinaria carriera, costellata di brani intramontabili.