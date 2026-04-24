Durante il Gran Premio di Suzuka, il pilota e commentatore ha espresso preoccupazione riguardo alla reazione nei confronti di Oliver Bearman, coinvolto in un incidente. Davidson ha evidenziato che le misure adottate in risposta all’evento potrebbero influenzare il numero di sorpassi in gara. La discussione si concentra sulle implicazioni delle decisioni prese in seguito all’incidente e sul loro possibile impatto sulla dinamica della competizione.

"> La Preoccupazione di Anthony Davidson sul Crash di Oliver Bearman. Anthony Davidson, ex pilota di Formula 1, ha sollevato dubbi riguardo alla reazione del campionato dopo l’incidente che ha coinvolto Oliver Bearman durante il Gran Premio del Giappone. Davidson teme che la modifica alle regole, annunciata dopo l’episodio, possa influenzare negativamente le opportunità di sorpasso durante le gare. Oliver Bearman, che corre per il team Haas, ha subito un violento incidente con Franco Colapinto dell’Alpine all’altezza della curva 13. La collisione è stata innescata da una significativa differenza di velocità tra le due vetture, dovuta all’uso del pulsante di boost da parte di Bearman mentre Colapinto stava ricaricando la batteria.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1: la reazione a Bearman a Suzuka potrebbe limitare i sorpassi, avverte Davidson.

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