Ex Servirail assunti al Consorzio autostrade la soddisfazione dell' Orsa

Nel 2011, a causa di una crisi negli appalti interni al Gruppo Ferrovie dello Stato, molti lavoratori ex Ferrotel e Servirail hanno perso il lavoro. Dopo diversi anni di attesa, alcuni di questi ex dipendenti sono stati assunti dal Consorzio autostrade. La notizia ha suscitato reazioni di soddisfazione tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori coinvolti. La vicenda riguarda un periodo di difficoltà economiche e di incertezza occupazionale per le famiglie di Messina.

“Era il 2011 quando la crisi degli appalti interni al Gruppo Ferrovie dello Stato ha lasciato senza lavoro un gruppo consistente di lavoratori ex Ferrotel e Servirail, gettando nell’incertezza numerose famiglie messinesi. Oggi - scrive in una nota il sindacato Orsa - a distanza di 15 anni da.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Consorzio Autostrade Siciliane, nominato Massimo Alosi nel Consiglio direttivoL’assemblea degli enti soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha preso atto delle dimissioni della consigliera Patrizia Valenti e ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ex Servirail assunti al Consorzio autostrade, la soddisfazione dell'Orsa; Lavoro a Messina: la luce in fondo al tunnel per ex Servirail e Ferrotel; Un Primo Maggio da lavoratori. Assunti 20 ex Ferrotel e Servirail dopo 15 anni di attesa; Messina, l’ex Casa del Portuale non c’è più VIDEO. Lavoro a Messina: la luce in fondo al tunnel per ex Servirail e FerrotelVenti lavoratori del comparto messinese assunti dalla Sas, Servizi ausiliari Sicilia, da giovedì prossimo saranno alle dipendenze del Consorzio autostrade ... messina.gazzettadelsud.it 20 ex lavoratori Ferrotel e Servirail assunti dal Cas dopo 15 anni di disoccupazioneLa soddisfazione dell'Orsa: Per venti famiglie messinesi, dopo anni di attesa, si riaccende la speranza di un futuro più stabile e dignitoso da Tempostretto.it ... msn.com Ex Servirail assunti al Consorzio autostrade, la soddisfazione dell'Orsa ift.tt/jJIDuTc ift.tt/xp4n3Ta x.com Ok della giunta regionale al piano assunzioni della Sas: stabilizzazioni per Asu ed ex Servirail e Ferrotel La notizia: https://qds.it/ok-giunta-regionale-piano-assunzioni-sas-stabilizzazioni/ - facebook.com facebook