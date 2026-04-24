Evade dalla comunità | rintracciato e arrestato

Nel corso di un pomeriggio di routine, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Maddaloni sono intervenuti dopo aver rintracciato un soggetto che aveva recentemente lasciato la comunità dove era sottoposto a misure restrittive. Dopo alcune ore di ricerche, il personale ha individuato e arrestato l’uomo, che era riuscito a evadere. L’operazione si è conclusa con il ritorno in custodia del soggetto e il suo trasferimento in carcere.

Un pomeriggio come tanti, scandito dai controlli sul territorio, si è trasformato in un intervento decisivo per i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Maddaloni. A Valle di Maddaloni, infatti, tra le strade del comune, i militari dell’Arma hanno intercettato un uomo che non.🔗 Leggi su Casertanews.it Scappa dalla comunità dopo l’arresto: la fuga del 16enne della baby gang dura 24 ore Notizie correlate Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica e va trovare la fidanzata: 42enne arrestatoFuga all’alba e arresto in poche ore: è questo il riassunto dell’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia... Evade dalla comunità e si consegna: 16enne trasferito nel carcere minorile di BariIl minore si era reso irreperibile, a seguito di una misura cautelare eseguita a suo carico dai poliziotti del commissariato di Mesagne, per dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lamezia, evade da Comunità terapeutica di Cittanova: rintracciato e arrestato dalla Polizia a Ciampa di Cavallo; Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica e va trovare la fidanzata: 42enne arrestato; Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica e fugge dalla sua donna: arrestato 42enne; Pesaro, scappa dalla comunità dopo l’arresto: la fuga del 16enne della baby gang di piazzale Matteotti dura 24 ore. Valle di Maddaloni. Evade dalla comunità terapeutica: 43enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriUn pomeriggio come tanti, scandito dai controlli sul territorio, si è trasformato in un intervento decisivo per i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della ... teleradio-news.it Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica: arrestato pluripregiudicato 42enneL'uomo aveva violato gli arresti domiciliari all'alba: decisiva la collaborazione con il Commissariato di Cittanova per rintracciarlo in poche ore ... corrieredellacalabria.it Evade dai domiciliari per riaccompagnare a casa il figlio disabile, svolta per 43enne --> https://cityne.ws/bBT3K - facebook.com facebook Evade dalla comunità in Calabria e si nasconde dalla fidanzata: finisce in carcere x.com