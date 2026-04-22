A Lamezia Terme, un uomo di 42 anni è stato fermato dopo essere evaso dalla comunità terapeutica di Cittanova, dove era sottoposto agli arresti domiciliari per reati di estorsione e porto d’armi. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trovato mentre si trovava con la fidanzata. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri, che hanno confermato l’evasione e il successivo fermo.

Fuga all’alba e arresto in poche ore: è questo il riassunto dell’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro), che hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni evaso da una comunità terapeutica di Cittanova, dove si trovava agli arresti domiciliari per estorsione e porto d’armi od oggetti atti ad offendere aggravato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato rintracciato e fermato nella stessa giornata, con la misura cautelare aggravata e la traduzione in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica e va trovare la fidanzata: 42enne arrestato

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lamezia Terme, evade dalla comunità terapeutica e fugge dalla sua donna: arrestato 42enne; Evade da una comunità nel Reggino per nascondersi dalla fidanzata a Lamezia: 42enne intercettato e arrestato; Sanità, l’affondo di Battistini: La burocrazia non può venire prima dei bisogni; Cittanova, evade dai domiciliari e viene arrestato a Lamezia Terme: in carcere un 42enne.

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