Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie: Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati pubblicati i numeri vincenti, quelli che non si sono presentati nelle estrazioni precedenti e i jackpot aggiornati. La comunicazione include anche l’elenco dei numeri più ritardatari, ovvero quelli che non sono usciti da più tempo. Nessuna variazione sui premi o sulle quote di vincita rispetto alle ultime estrazioni.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 24 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 110 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

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