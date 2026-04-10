Oggi, venerdì 10 aprile 2026, sono stati estratti i numeri delle lotterie Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati comunicati i numeri estratti, insieme ai ritardatari di ciascun gioco e ai jackpot in palio. I risultati vengono pubblicati subito dopo le estrazioni, che si svolgono in diverse fasce orarie nel corso della giornata. Nessuna informazione aggiuntiva o commento viene fornito in questa fase.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 10 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 102 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 10 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 3 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 6 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 6 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 9 aprile 2026: numeri vincenti e quote. Vinti quattro 5Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 9 aprile 2026: in diretta le estrazioni effettuate questa sera su Fanpage ... fanpage.it

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 10 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiLa sestina vincente manca da quasi un anno e stasera il jackpot vale la bellezza di 147 milioni e 400mila euro. Segui le estrazioni in diretta su questa pagina a partire dalle 20.00 ... ilgiorno.it

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