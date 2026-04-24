Estrazioni del Lotto di venerdì 24 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 24 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in questa occasione, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui numeri estratti. La lotteria si tiene regolarmente ogni settimana, coinvolgendo diverse ruote sparse in tutto il territorio. La verifica dei numeri avviene immediatamente dopo l'estrazione, con le urne che vengono aperte davanti a testimoni.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 24 aprile 2026:83 - 72 - 60 - 16 -21I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di mercoledì 24 Dicembre 2025

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