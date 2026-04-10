Estrazioni del Lotto di venerdì 10 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 10 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati estratti i numeri vincenti, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici o sulle eventuali vincite. La giornata ha visto la consueta sequenza di numeri estratti, come previsto dal calendario delle estrazioni settimanali. La ruota di Napoli ha rilasciato i numeri che saranno oggetto di verifiche da parte dei giocatori e degli enti competenti.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 10 aprile 2026:2 - 33 - 78 - 19 - 74I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Estrazioni del Lotto di venerdì 3 aprile 2026: la ruota di NapoliEcco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 70 81 90 42 35 CAGLIARI 09 74 68 25 48 FIRENZE 49 25 76 87 82 GENOVA 73 24 80 85 47 MILANO 04 45 73 48 42... Estrazioni del Lotto di venerdì 6 febbraio 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 6 febbraio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 12 Marzo 2026 Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 3 aprile: i numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026: numeri vincenti e montepremi; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 31 marzo 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 9 aprile 2026: i numeri vincenti. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 10 aprile 2026In diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdi 10 aprile 2026, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 20. Il concorso odierno prevede la pubblicazione progr ... affaritaliani.it Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi risultati aggiornati numeri vincenti e premiEstrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi 10 aprile 2026 Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, venerdì 10 aprile 2026, si ... assodigitale.it Lotto, tripletta da oltre 51mila euro in Campania Esulta la Campania con una tripletta da oltre 51mila euro nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile. Come riporta Agipronews, centrati oltre 21mila euro a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, con un ter - facebook.com facebook I numeri che contano (davvero) al gioco del Lotto - La Stampa x.com