Estrazione Superenalotto oggi 24 aprile 2026 | i numeri vincenti

Questa sera, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Superenalotto del 24 aprile 2026. I numeri vincenti saranno annunciati subito dopo l’estrazione, che si svolge come di consueto nel tardo pomeriggio. I risultati vengono pubblicati sui canali ufficiali e diffusi tramite vari mezzi di comunicazione. La lotteria si svolge regolarmente ogni venerdì, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire se hanno indovinato i numeri fortunati.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 24 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 24 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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