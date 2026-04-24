esperienza e nuove idee la lega in campo

La Lega ha presentato ieri la propria lista in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026 a Senigallia. La squadra è composta da un gruppo ampio, con membri che vantano esperienza amministrativa e altre nuove energie provenienti dal territorio. La presentazione segna l’inizio della campagna elettorale per le prossime consultazioni comunali, con un focus sulla composizione del gruppo e su alcuni dei principali candidati.

Una squadra ampia e radicata nel territorio, tra esperienza amministrativa e nuove energie. E’ la lista che la Lega ha presentato ieri in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Senigallia. Una lista in appoggio al candidato sindaco Massimo Olivetti che punta sulla riconferma e che vede in corsa anche gli assessori uscenti Elena Campagnolo e Nicola Regine. La lista comprende: Argentati Adriano, Barcella Loredana, Boccoli Gianfranco, Boezio Martina, Bouanani Said, Campagnolo Elena, Carbini Luigi, Carletti Andrea, Ceccacci Michael, Ciarimboli Sergio, Conti Simone, D’Eboli Giovanni, Mariotti Simona, Maurli Sofia, Paparo Margherita, Peroni Riccardo, Piersimoni Claudio, Regine Nicola, Romagnoli Simonetta, Russi Giammarco, Santarelli Luca, Sartini Giorgio, Stefanini Cristina e Tymchenko Elena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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