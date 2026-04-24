I carabinieri hanno svolto un’operazione nel centro storico di Ercolano, durante la quale hanno arrestato un uomo e una donna e sequestrato hashish e denaro. La coppia è stata condotta in caserma, mentre la figlia è stata denunciata. L’intera famiglia è coinvolta nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda si è conclusa con le misure restrittive e il sequestro di droga e denaro.

Operazione nel centro storico: sequestrati hashish e denaro, in manette marito e moglie, denunciata la figlia. Operazione antidroga nella notte a Ercolano, dove i militari della locale stazione dei carabinieri hanno eseguito un blitz nel centro storico, portando all’arresto di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. A finire in manette un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie 57enne, incensurata. Coinvolta anche la figlia 35enne della coppia, denunciata per favoreggiamento. Il blitz e il tentativo di disfarsi della droga. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’intervento è scattato dopo mirati controlli su un’abitazione della zona.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ercolano, blitz antidroga dei carabinieri: arrestata un’intera famiglia

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