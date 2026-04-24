Epatite A a Bergamo 5 casi nel 2026 Ats | Nessun aumento ma resta alta l’attenzione

A Bergamo, nel 2026, sono stati segnalati cinque casi di epatite A. L’Ats locale ha dichiarato che non si è verificato un aumento rispetto ai periodi precedenti, ma mantiene comunque alta l’attenzione sulla prevenzione e sul monitoraggio della malattia. La comunicazione arriva dalla struttura dedicata alle malattie preventive nelle comunità, che continua a seguire attentamente la situazione.

I DATI. Non si registra alcun aumento dei nuovi casi di epatite A nella provincia di Bergamo. Lo conferma Ats Bergamo, che attraverso la Struttura complessa Malattie Preventive nelle Comunità mantiene alta l’attenzione su prevenzione e controllo della diffusione. Nel 2025 in provincia di Bergamo si sono registrati 11 casi di epatite A, in calo rispetto ai 18 del 2024. Tra il 2024 e aprile 2026 i casi complessivi sono stati 34. Le fasce più colpite restano quelle tra i 25 e i 54 anni. In Italia negli ultimi anni si sono verificate epidemie legate al consumo di alimenti contaminati o a specifici comportamenti a rischio. Ats sottolinea l’importanza della prevenzione, a partire da una corretta igiene e da un’adeguata cottura degli alimenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Epatite A, a Bergamo 5 casi nel 2026. Ats: «Nessun aumento, ma resta alta l’attenzione» Notizie correlate Epatite A in Campania: calano i casi ma resta alta l’attenzioneABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione in Prefettura per monitorare la situazione Si è tenuto nelle ultime ore, presso la Prefettura di Napoli in piazza... Epatite A, tre nuovi casi nel casertano. Ma Coldiretti frena: "Nessun rischio da frutta e verdura"Crescono lievemente i casi di epatite A nella provincia di Caserta, passando da 55 a 58. Una raccolta di contenuti Epatite A, a Bergamo 5 casi nel 2026. Ats: «Nessun aumento, ma resta alta l’attenzione»Non si registra alcun aumento dei nuovi casi di epatite A nella provincia di Bergamo. Lo conferma Ats Bergamo, che attraverso la Struttura complessa Malattie Preventive nelle Comunità mantiene alta l’ ... ecodibergamo.it Epidemie di Epatite A: Le Rassicurazioni degli EspertiScopri le ultime notizie sulle epidemie di Epatite A in Italia, con informazioni e rassicurazioni dagli esperti. Questo articolo fa il punto sulle recenti epidemie ... Leggi tutto ... msn.com