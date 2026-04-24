Entro io Ingresso bomba al Grande Fratello Vip dentro non sanno nulla L’annuncio

Un nuovo ingresso sta per scuotere il Grande Fratello Vip. Dopo settimane di voci, trattative e smentite, una persona ancora sconosciuta si prepara a entrare nella Casa con l’obiettivo di modificare gli equilibri tra i concorrenti. L’annuncio ufficiale non è ancora stato fatto, e all’interno della Casa nessuno sa ancora cosa aspettarsi da questa novità. La porta rossa si prepara ad aprirsi per accogliere questa figura misteriosa.

C’è un ingresso destinato a cambiare gli equilibri del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di indiscrezioni, trattative e smentite, una nuova protagonista è pronta a varcare la porta rossa con l’obiettivo di portare energia, spettacolo e nuove dinamiche dentro la Casa. L’annuncio arriverà ufficialmente sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai2, durante Storie al Bivio Week end, nel corso dell’intervista concessa a Monica Setta. La diretta interessata ha confermato di aver accettato la proposta dopo settimane di tira e molla, scegliendo di affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo e leggerezza. “Non possono farle questo”. Grande Fratello Vip, notizia pesantissima su Lucia Ilardo “Entro domenica”: nuovo ingresso al GF Vip.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

S1-2 The Immortal Treasure Bowl – A Miscellaneous Spirit Root Is the True Boss | MULTI SUB

Notizie correlate

Attenzione! Al Grande Fratello Vip ci sono due spie: l’indiscrezione bombaIl cast del Grande Fratello Vip 8 è stato ufficializzato e i nomi dei 16 concorrenti sono ormai noti al pubblico.

Grande Fratello Vip 2026, una concorrente già pronta al ritiro? L’indiscrezione bombaL'inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2026 è prevista per martedì 17 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli lancia la bomba e al GF Vip scoppia il caos: la gaffe imbarazza la regia; Al Grande Fratello Vip è nata l'alleanza delle bionde: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia; Grande Fratello Vip, Paola Caruso sgancia la bomba: Lercioni che non si lavano da giorni, lenzuola da bruciare e caos nella Casa; Valeria Marini, bomba sul ritorno al Grande Fratello Vip: cosa c'entra davvero Pierluigi Diaco.

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della prima puntataTutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raul Dumitras e ... tg24.sky.it

Grande Fratello Vip, volano stracci tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: Regina delle sceneggiateAlessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli si incontrano al Grande Fratello Vip e sono subito scintille. La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisamente spumeggiante. Alessandra Mussolini ... comingsoon.it

Continuano a essere molto bassi gli ascolti del Grande Fratello VIP, un peccato perchè quella che sta andando in onda su Canale 5 è davvero una delle edizioni più godibili degli ultimi anni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/che-pec - facebook.com facebook

Nuovi confronti, colpi di scena e una dolce sorpresa: l’undicesima puntata di #GFVIP vi aspetta su Mediaset Infinity x.com