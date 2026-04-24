Nella zona tra Giugliano e Melito si è verificata una nuova rapina presso il supermercato Eurospin di via Colonne. Si tratta del secondo episodio in poche settimane che interessa un punto vendita della stessa catena nell’area nord di Napoli, dopo un colpo avvenuto a Mugnano. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui responsabili o sui dettagli dell’evento.

Ancora una rapina ai danni di un punto vendita Eurospin nell'area nord di Napoli. Dopo il colpo a Mugnano, questa volta a finire nel mirino dei malviventi è il supermercato di via Colonne, tra Giugliano e Melito. Ad agire due banditi in scooter poco dopo le 18. Con il volto coperto da passamontagna, i rapinatori hanno puntato una pistola contro i dipendenti e sotto la minaccia dell'arma hanno costretto a consegnare i soldi presenti in cassa. Una volta raccolto il bottino (circa 600 euro), la coppia è andata via a bordo del mezzo a due ruote schizzando via verso la via Appia. Indagano i carabinieri della locale Compagnia, che potranno acquisire le immagini di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ennesima rapina tra Giugliano e Melito, colpito l’Eurospin di via Colonne

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