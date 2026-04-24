Eni buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda ha annunciato un aumento del piano di riacquisto delle proprie azioni, portandolo a circa 2,8 miliardi di euro, con un incremento di circa il 90% rispetto alla precedente cifra stabilita. La decisione arriva in un momento di attenzione sul mercato azionario e sui programmi di gestione delle risorse finanziarie. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato motivazioni specifiche per il rialzo nel programma di buyback.

Eni rivede al rialzo il piano di riacquisto delle azioni proprie che è incrementato di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro. Lo comunica il gruppo energetico nella nota sui conti del primo trimestre 2026 dopo il via libera del cda spiegando che è "in coerenza con la politica di distribuzione, che prevede la condivisione dell'upside con i nostri azionisti".🔗 Leggi su Lanazione.it

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