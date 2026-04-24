Eni buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi

L'azienda ha annunciato un aumento del piano di riacquisto delle proprie azioni, portandolo a circa 2,8 miliardi di euro, con un incremento di circa il 90% rispetto alla precedente cifra stabilita. La decisione arriva in un momento di attenzione sul mercato azionario e sui programmi di gestione delle risorse finanziarie. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato motivazioni specifiche per il rialzo nel programma di buyback.

Eni rivede al rialzo il piano di riacquisto delle azioni proprie che è incrementato di circa il 90% a 2,8 miliardi di euro. Lo comunica il gruppo energetico nella nota sui conti del primo trimestre 2026 dopo il via libera del cda spiegando che è "in coerenza con la politica di distribuzione, che prevede la condivisione dell'upside con i nostri azionisti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi Notizie correlate Leggi anche: Dalla crisi di Hormuz al buyback. Il realismo del nuovo piano Eni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi; Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardi; ENI * RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2026: PRODUZIONE A 1,8 MLN BOE/G, BUYBACK A €2,8 MLD (+90%). Eni, buyback incrementato di circa 90% a 2,8 miliardiIn coerenza con la politica di distribuzione ... msn.com Eni, CdA propone buyback da 1,5 miliardi di euro con annullamento azioni per remunerare soci(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti del 6 maggio 2026 la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un ... borsaitaliana.it Trasporto aereo in difficoltà, Gela offre la via del biojet L’impianto Eni produce 400 mila tonnellate l’anno di carburante per l'aviazione. Il sindaco: «Il governo investa qui per garantire autonomia energetica» Leggi l’articolo completo di Maria Concetta Goldini a - facebook.com facebook Piano Mattei, altra sberla al governo Meloni dagli eredi del fondatore ENI: “Non usi il cognome, è una scatola vuota". La diffida è un altro colpo alla propaganda del governo x.com