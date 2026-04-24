Le imprese del Friuli Venezia Giulia si sono riunite a Udine per affrontare la crisi energetica, chiedendo interventi urgenti a livello nazionale e europeo. Tra le richieste ci sono l’installazione di centrali nucleari e la sospensione del sistema di scambio di emissioni (ETS). La riunione ha coinvolto rappresentanti delle imprese produttrici, che hanno deciso di rivolgersi alle istituzioni di Roma e Bruxelles per ottenere soluzioni concrete.

? Cosa sapere Cisint riunisce le forze produttive friulane a Udine per la crisi energetica.. Le imprese chiedono a Roma e Bruxelles nucleare e sospensione degli ETS.. A Palazzo Belgrado a Udine, l’europarlamentare Cisint ha riunito le forze produttive regionali insieme a Bordin e Gava per trasmettere a Roma e all’Europa le urgenze nate dalla crisi energetica che sta colpendo i lavoratori del territorio. L’incontro organizzato da Cisint ha la partecipazione di tutte le sigle economiche della regione, con l’obiettivo di portare le istanze dei settori in difficoltà nelle sedi decisionali nazionali e comunitarie. Tra i presenti figuravano il presidente del Consiglio Regionale, Bordin, e il sottosegretario all’Economia, Gava.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia: l’appello delle imprese friulane a Roma e UE

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