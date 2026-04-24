Elezioni El Salvador 2027 | l’Italia invitata a monitorare il voto

Félix Ulloa ha invitato i parlamentari italiani a partecipare come osservatori esterni durante le elezioni in El Salvador previste per il 2027. L’obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nel processo di voto, coinvolgendo rappresentanti di altri paesi nel monitoraggio delle operazioni elettorali. La proposta è stata comunicata in un incontro tra le autorità locali e rappresentanti italiani, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali.

? Cosa sapere Félix Ulloa propone ai parlamentari italiani il monitoraggio delle elezioni in El Salvador nel 2027.. La missione verificherebbe la trasparenza del voto presidenziale e legislativo dopo le recenti riforme.. A Montecitorio, il vicepresidente di El Salvador, Félix Ulloa, ha proposto formalmente ai membri del gruppo parlamentare di amicizia con il Paese centroamericano di partecipare come osservatori alle consultazioni elettorali generali previste per il 2027. L’incontro, avvenuto tra le istituzioni italiane e la delegazione salvadoregna, ha messo al centro del dialogo la gestione del processo democratico nel territorio sudamericano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni El Salvador 2027: l’Italia invitata a monitorare il voto Notizie correlate Leggi anche: Allegria e colori, il carnevale Bosino abbraccia El Salvador Resistenza, docufilm sull’El SalvadorAlle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il...