Elezioni comunali 2026 in Campania | le liste i candidati sindaco dove e come si vota il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali in Campania sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026, secondo quanto stabilito dal decreto del 25 febbraio 2026 emesso dal Ministro dell'Interno. La consultazione interesserà i cittadini delle diverse città della regione, che potranno esprimere il loro voto presso i seggi predisposti. Le liste dei candidati sindaco sono state presentate entro i termini previsti, e le operazioni di voto si svolgeranno nelle modalità consuete.

Con decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Nello speciale del Mattino.it tutti i candidati sindaco in Campania, tutte le liste e i partiti al voto. Il giorno delle elezioni, poi, tutti i risultati e le preferenze saranno pubblicate in diretta. Sono novanta i Comuni al voto. Per segnalazioni scrivere a: [email protected]...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota

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