Durante un incontro a Nicosia, il presidente del Consiglio ha comunicato che l'economia dell'Unione Europea ha registrato una crescita del 3,1%, superando le stime iniziali del 3,3%. Questo dato rappresenta una riduzione rispetto all'8,1% registrato all'inizio del periodo considerato. La notizia riguarda il rallentamento della crescita economica rispetto alle previsioni e ai valori precedenti.

? Cosa sapere Meloni comunica a Nicosia il dato economico al 3,1% contro il 3,3% previsto.. Il valore segna un calo rispetto all'8,1% iniziale durante il vertice europeo.. A Nicosia, il 23 aprile 2026, Meloni ha concluso il punto stampa a margine della riunione informale dei leader UE comunicando un dato economico che supera le aspettative iniziali del governo. La Presidente del Consiglio ha affrontato i giornalisti illustrando l’andamento dei numeri economici, sottolineando come il traguardo raggiunto sia superiore alle stime formulate precedentemente dall’esecutivo. Secondo quanto esposto durante l’incontro in Grecia, la percentuale si attesta al 3,1%, una cifra che pur lasciando un certo rammarico per la vicinanza ai target prefissati, rappresenta comunque un miglioramento rispetto alle proiezioni che indicavano un 3,3%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia, Meloni svela il dato UE: il calo al 3,1% batte le stime

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