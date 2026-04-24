Ecco la ’Firenze Déco’ Moda grafica design Un tuffo negli anni ’20

Negli anni venti del Novecento, Firenze si affermò come uno dei principali centri italiani dedicati alla cultura artistica, con una forte presenza nel campo delle arti decorative, moda, grafica e design. In questi anni, la città si caratterizzò per un intenso scambio con le grandi capitali europee del gusto, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione. La stagione è ricordata come un periodo di grande vivacità culturale e creativa per Firenze.

di Olga Mugnaini Negli anni Venti del XX secolo Firenze fu uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti decorative, moda, grafica e design capace di dialogare con le grandi capitali del gusto internazionale, in sapiente equilibrio fra tradizione e modernità. A questo clima di straordinaria creatività è dedicata la mostra ’ Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti ’, in programma fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi, a cura di Lucia Mannini. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti pubblicitari e non solo ricostruiscono il clima culturale degli anni Venti, mettendo in dialogo artisti e manifatture che seppero rinnovare la tradizione con uno sguardo aperto alle avanguardie e al gusto internazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco la ’Firenze Déco’. Moda, grafica, design. Un tuffo negli anni ’20 Notizie correlate La moda è matematica: ecco perché ogni 20 anni ritornano le tendenzeDalle minigonne audaci alle longuette sofisticate, dalla vita bassa dallo spirito Y2K fino al ritorno dell’eleganza a vita alta: la moda, ancora una... A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti"Negli anni Venti del XX secolo Firenze fu uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti decorative, moda, grafica e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ecco la ’Firenze Déco’. Moda, grafica, design. Un tuffo negli anni ’20; Mostre aprile 2026 a Firenze: la guida aggiornata; Eventi a Firenze dal 20 al 26 aprile. Ecco la ’Firenze Déco’. Moda, grafica, design. Un tuffo negli anni ’20di Olga Mugnaini Negli anni Venti del XX secolo Firenze fu uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, ... quotidiano.net In una mostra la Firenze dell'Art DécoSi intitola 'Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti', la mostra dedicata al ruolo centrale della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia ed Europa, in programma a Palazzo Medici Riccardi dal ... ansa.it Atmosfere anni Venti a Palazzo Medici Riccardi: il gusto Déco tra musica e design Domenica 26 aprile, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita il terzo appuntamento della rassegna Musei in Musica, un progetto curato da MUSE Firenze e la Filharmonie. L' - facebook.com facebook