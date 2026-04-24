Il giornalista riferisce che il portavoce di Putin, Vladimir Solovyev, ha rivolto un attacco al Presidente della Repubblica italiana. La critica è stata pubblicata in un contesto di comunicazioni ufficiali e trasmessa attraverso i canali di informazione russi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni ufficiali italiane riguardo a questa presa di posizione. Nessuna informazione è disponibile su altri soggetti coinvolti o su eventuali conseguenze pratiche.

Il guitto di Putin, Vladimir Solovyev, ha attaccato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scenario che ieri avevo cominciato ad abbozzare dopo l’assalto a Giorgia Meloni si è materializzato. La Russia in 48 ore ha preso di mira il Quirinale e Palazzo Chigi con un’operazione di «disinformatia» coordinata con l’agenda politica italiana e internazionale. Il Cremlino gioca la partita dell’influenza in un anno elettorale, sostiene con la propaganda i partiti filo-russi e pronti all’abbraccio con la Cina, così cerca di ribaltare la partita vera, quella in Ucraina. Indebolire l’Italia, mandare a casa nel voto del 2027 il governo Meloni è un obiettivo primario del Cremlino, significa porre le basi per uno sfaldamento del fronte politico e militare che sostiene Kiev.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ecco in che modo il Cremlino lavora per indebolire l'Italia

Notizie correlate

Ucraina, Kateryna che da due anni lavora come sminatrice: «Ho due figli, capiscono che è pericoloso, ma allo stesso tempo sanno che è anche un modo per aiutare le persone»«L'equipaggiamento protettivo per noi è costituito dall’equipaggiamento di protezione individuale (giubotto, casco e guanti) e dalla visiera, poiché...

Chi lavora davvero da remoto in Italia? Istat rivela che il grado di istruzione è il fattore che più determina l’accesso allo smart workingIl Censimento permanente della popolazione condotto dall'Istat nel 2023 rileva una correlazione diretta tra livello di istruzione e ricorso al lavoro...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La disinformazione della Russia colpisce ancora: Ecco il piano per far fuori Viktor Orbán; Russia vs Ucraina: ecco chi sta vincendo la guerra dei droni (e come sta messo l'Occidente); Russia, ecco i nuovi caccia multiruolo Su-35S: così Mosca si rafforza per la guerra nei cieli; Ancora offese del giornalista russo contro Meloni.

Nel programma del presentatore legato al Cremlino parole durissime contro i leader italiani ed europei sul conflitto in Ucraina - facebook.com facebook

Il Cremlino smentisce le voci di rimpasto: “Non credete ai canali Telegram” x.com