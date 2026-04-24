Ecco in che modo il Cremlino lavora per indebolire l' Italia
Il giornalista riferisce che il portavoce di Putin, Vladimir Solovyev, ha rivolto un attacco al Presidente della Repubblica italiana. La critica è stata pubblicata in un contesto di comunicazioni ufficiali e trasmessa attraverso i canali di informazione russi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni ufficiali italiane riguardo a questa presa di posizione. Nessuna informazione è disponibile su altri soggetti coinvolti o su eventuali conseguenze pratiche.
Il guitto di Putin, Vladimir Solovyev, ha attaccato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scenario che ieri avevo cominciato ad abbozzare dopo l’assalto a Giorgia Meloni si è materializzato. La Russia in 48 ore ha preso di mira il Quirinale e Palazzo Chigi con un’operazione di «disinformatia» coordinata con l’agenda politica italiana e internazionale. Il Cremlino gioca la partita dell’influenza in un anno elettorale, sostiene con la propaganda i partiti filo-russi e pronti all’abbraccio con la Cina, così cerca di ribaltare la partita vera, quella in Ucraina. Indebolire l’Italia, mandare a casa nel voto del 2027 il governo Meloni è un obiettivo primario del Cremlino, significa porre le basi per uno sfaldamento del fronte politico e militare che sostiene Kiev.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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