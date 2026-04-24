In Emilia-Romagna, alcune strutture sanitarie si distinguono per le loro performance in diverse specialità mediche, ricevendo riconoscimenti nelle classifiche internazionali. La regione vanta centri specializzati in vari ambiti clinici, che ottengono punteggi elevati in valutazioni di qualità e servizi offerti. La presenza di strutture di rilievo si riscontra sia nel settore ospedaliero che in quello territoriale, confermando la posizione di rilievo della regione nel panorama sanitario nazionale e internazionale.

Che la sanità dell’Emilia-Romagna sia considerata uno dei modelli di riferimento - non solo in Italia - tra clinica ospedaliera e assistenza territoriale, è un fatto assodato: sono infatti diverse le strutture nostrane che si piazzano nelle varie classifiche che raccolgono le eccellenze mondiali.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Dove curarsi a Milano: le 'pagelle' degli ospedali, patologia per patologia. Quali sono i migliori (e i peggiori)I dati clinici descrivono il Gaetano Pini come una struttura monospecialistica capace di coniugare ampi volumi e standard elevati.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Eccellenze sanitarie in Emilia Romagna: quali sono i migliori centri, patologia per patologia; EMILIA-ROMAGNA: Trapianti fuori Regione e rimborsi, confronto in Commissione | VIDEO; Inaugurata all’ospedale di Argenta (Fe) la nuova risonanza magnetica di ultima generazione; Giornata del Made in Italy: il 21 e 22 aprile a Rimini evento formativo sulla sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili.

Eccellenze sanitarie in Emilia Romagna: quali sono i migliori centri, patologia per patologiaChe la sanità dell’Emilia-Romagna sia considerata uno dei modelli di riferimento - non solo in Italia - tra clinica ospedaliera e assistenza territoriale, è un fatto assodato: sono infatti diverse le ... bolognatoday.it

Ricerca sanitaria, i 5 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Emilia-Romagna tra i migliori a livello nazionaleLa Regione è sul podio anche nel Bando Ricerca 2024, con 35 progetti vincitori per oltre 14 milioni di finanziamenti ... sulpanaro.net

Svegliarsi con Africa, andare in ludoteca alle sette del mattino con il pulmino, partire per l’Emilia-Romagna con una macchina carica di libri e novità di Be Strong Edizioni: a volte si lavora in posti belli bellissimi, come oggi e domani per esempio. Vi aspettiamo - facebook.com facebook

A #Bologna con il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, abbiamo approfondito le opportunità di cooperazione economica tra Romania ed Emilia-Romagna, con focus su automotive, agroalimentare e resilienza delle catene di appro x.com