E45 interventi all' imbocco della galleria ' Lago di Quarto' | chiusura notturna in direzione Ravenna

Per lavori di manutenzione, l'imbocco della galleria ‘Lago di Quarto’ sulla E45 sarà chiuso durante le ore notturne in direzione Ravenna. L'intervento fa parte di un piano di riqualificazione già in corso sulla strada, gestito dall'ente responsabile della manutenzione e della sicurezza della rete stradale. La chiusura temporanea è stata programmata per permettere gli interventi senza interferire con il traffico diurnale.

In continuità con il piano di riqualificazione attivo per la E45, Anas ha programmato interventi degli imbocchi della galleria ‘Lago di Quarto’ in provincia di Forlì-Cesena.Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la sicurezza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate E45, manutenzione agli impianti tecnologici della galleria 'Montecoronaro': chiusura notturna al trafficoAnas, ha programmato l’esecuzione delle attività di manutenzione non prorogabili agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro, lungo la E45...