Un’attrice molto apprezzata di Hollywood ha recentemente attirato l’attenzione con alcune foto scattate nel passato e in tempi recenti. I suoi look, sempre distintivi, mantengono un tocco di disinvoltura che non sembra voler nascondere il passare degli anni. Tra le interpreti più riconoscibili, una figura si distingue anche per aver sfidato le convenzioni legate all’età all’interno dell’industria cinematografica.

Se c’è qualcuno in grado di rompere il tabù dell’età perfino nell’industria di Hollywood, è sicuramente Meryl Streep. L’attrice premio Oscar, 77 anni a giugno, è tornata a vestire i panni di Miranda Priestly nel sequel del Diavolo Veste Prada, uno dei suoi ruoli più celebri. Pur rimanendo sempre fedele a se stessa, con quel tocco di nonchalance di chi non deve dimostrare niente a nessuno, Meryl Streep negli anni ha trovato il suo stile affinando il guardaroba da red carpet: l’evoluzione fashion dagli anni Ottanta a oggi. Meryl Streep agli esordi. Nella sua lunghissima carriera, Meryl Streep ha interpretato donne diversissime tra loro in modo straordinario, ottenendo tre Oscar e un numero record di nomination.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È una delle attrici più amate di Hollywood, ma i suoi look hanno conservato quel pizzico di nonchalance di chi non ha più nulla da dimostrare: le foto ieri e oggi

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