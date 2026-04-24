Droga tra il supermercato MD e le stazioni | come funzionava il giro da 120 mila euro scoperto a Calolziocorte

Nella mattinata del 23 aprile, la Polizia di Stato di Lecco ha arrestato cinque persone di origine gambiana e nigeriana con un’ordinanza cautelare. Le indagini hanno portato alla scoperta di un giro di droga tra il supermercato MD e le stazioni ferroviarie, con un volume di affari stimato in circa 120 mila euro. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive contro gli arrestati, coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato di Lecco ha eseguito, nella mattinata del 23 aprile, un'ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone, tutte originarie di Gambia e Nigeria, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata Black River, è il risultato di circa un anno di indagini.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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