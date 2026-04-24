Dramma in Italia taglia un albero poi la morte improvvisa

Una mattina normale si è trasformata in tragedia in una zona tranquilla dell’hinterland milanese. Un uomo ha tagliato un albero in un’area pubblica e, poco dopo, è stato colpito da un malore improvviso che gli ha causato la morte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Una mattinata qualunque si è trasformata in tragedia in un tranquillo centro dell’hinterland milanese. A Bussero, un comune di circa ottomila abitanti in provincia di Milano, una donna di 80 anni ha perso la vita mentre era impegnata in un lavoro domestico all’aperto. L’incidente è avvenuto in via Michelangelo Buonarroti, dove l’anziana stava potando un albero utilizzando una motosega elettrica. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto in pochi istanti. La donna, mentre maneggiava l’attrezzo, si sarebbe ferita accidentalmente a una gamba, riportando una profonda lesione al polpaccio. Una ferita che si è rivelata subito gravissima e che non le ha lasciato il tempo di reagire con lucidità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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