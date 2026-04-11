Dramma nei boschi in Piemonte taglia un albero e viene schioacciato dal tronco | morto un uomo

Un uomo è morto in Piemonte mentre eseguiva lavori di taglio di un albero nei boschi della zona. Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava abbattendo l’albero, quest’ultimo è caduto e lo ha schiacciato, provocandone il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli che hanno portato alla caduta dell’albero. La vittima si trovava sul luogo da solo al momento dell’incidente.