Dramma nei boschi in Piemonte taglia un albero e viene schioacciato dal tronco | morto un uomo
Un uomo è morto in Piemonte mentre eseguiva lavori di taglio di un albero nei boschi della zona. Secondo le prime ricostruzioni, mentre stava abbattendo l’albero, quest’ultimo è caduto e lo ha schiacciato, provocandone il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli che hanno portato alla caduta dell’albero. La vittima si trovava sul luogo da solo al momento dell’incidente.
Stando a quanto ricostruito la vittima era impegnata nel taglio di un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata colpita dalla pianta durante la caduta. L’impatto non gli ha lasciato scampo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tragedia nei boschi. Taglia un albero. Colpito dal tronco, muoreStava tagliando una pianta, quando il tronco ha ceduto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.