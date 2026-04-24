Nel draft NFL, il quarterback cubano proveniente dall'Indiana è stato scelto dai Raiders come prima scelta. Durante la sua carriera scolastica, ha giocato sotto la guida di un allenatore noto per aver lavorato con Tom Brady. Nel frattempo, un allenatore coinvolto in uno scandalo è stato al centro di notizie per una relazione con una giornalista. Nessun cambiamento di rilievo si è verificato durante la selezione delle prime scelte.

Fernando Mendoza. È lui la prima chiamata del Draft 2026, la scelta dei Las Vegas Raiders per provare a tornare grandi. Il 22enne quarterback cresciuto a Miami, di origine cubana, campione collegiale per Indiana University, va a giocare per Tom Brady, proprietario di minoranza della franchigia. Era la scelta più attesa e scontata del Draft di Pittsburgh, ma non si sa mai. Invece niente colpi di scena, stavolta: i Raiders puntano sul suo carisma. Non è un quarterback da effetti speciali con doti atletiche da super eroe e lanci da costanti highlights per spettacolarità, ma è un quarterback vincente, un leader di uomini che sotto pressione tira fuori il meglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Draft Nfl, Mendoza prima scelta: a scuola da Tom Brady. Scandalo Vrabel: love story con una giornalista

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