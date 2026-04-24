Dottor Stramezzi a La Zanzara dopo il coma | Avvelenato da un professionista non escludo dalla Cia o dal Mossad - VIDEO

Il dottor Stramezzi ha rilasciato un’intervista in cui ha descritto il suo ricovero in coma, affermando di essere stato avvelenato da un professionista. Ha aggiunto di non avere patologie pregresse che potessero spiegare il suo stato e ha menzionato la possibilità di coinvolgimenti da parte di agenzie di intelligence straniere. La sua testimonianza è stata trasmessa durante una trasmissione radiofonica.

Il dottor Stramezzi ha spiegato le cause del coma: “Io non avevo nessuna patologia che giustificasse il mio stato comatoso. Non avevo preso nei farmaci droghe, alcol, eppure sono andato in coma. Penso di essere stato avvelenato da un professionista. Potrebbe essere stato del Mossad come della CIA. N.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dottor Stramezzi a La Zanzara dopo il coma: “Avvelenato da un professionista, non escludo dalla Cia o dal Mossad” - VIDEO Notizie correlate Andrea Stramezzi al GdI dopo rientro a casa dal coma: “Avvelenato testando terapia sperimentale contro cancro a cervello”Il dottor Andrea Stramezzi è tornato a casa dopo lo stato di coma e il ricovero al Policlinico di Milano. Andrea Stramezzi in coma: avvelenato per posizione sui vaccini Covid?Andrea Stramezzi è diventato famoso per le sue posizioni contro i vaccini Covid e per aver salvato circa 10.