Dopo aver intascato decine di milioni Saviano fa il pentito e ripudia Gomorra
L'autore di un celebre libro sulla criminalità organizzata ha annunciato pubblicamente di aver cambiato opinione riguardo alla sua opera, affermando di non condividere più le conclusioni precedenti. La sua dichiarazione è arrivata in un'intervista pubblicata su un quotidiano nazionale, mentre le vendite del libro continuano a crescere con nuove ristampe. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni nel mondo editoriale.
Roberto Saviano è pentito. Lo ha confessato a Repubblica, il giornale per cui scrive e da cui si è fatto intervistare. «Odio Gomorra, mi ha rovinato la vita». Il pentimento è così profondo e l’odio nei confronti del libro così radicato che la paginata pubblicata sul giornale romano è uno spot per lanciare la riedizione del volume a vent’anni di distanza dalla prima uscita. L’intervista è un capolavoro di vittimismo. Da sconosciuto cronista di nera, mettendo insieme «trafiletti di cronaca per farne letteratura» (sono parole sue), Saviano si è trasformato in autore di successo, con 10 milioni di copie vendute, un’opera tradotta in 52 lingue e dalla quale è stata tratta una serie televisiva.🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie correlate
Shia LaBouf torna in riabilitazione dopo l'arresto a New Orleans e dopo aver detto di aver ritrovato la sobrietà poco meno di un anno faL'arresto ha avuto una durata breve, poiché l'attore ha accettato di sottoporsi a un processo di riabilitazione, oltre a test antidroga settimanali e...
Verini, commissione antimafia: "Saviano ha sbagliato, quel cartellino giallo non è certo Gomorra"*Coordinatore Comitato Ultras e Criminalità in Antimafia Mi è capitato spesso di stimare e difendere Roberto Saviano.