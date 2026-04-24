L'autore di un celebre libro sulla criminalità organizzata ha annunciato pubblicamente di aver cambiato opinione riguardo alla sua opera, affermando di non condividere più le conclusioni precedenti. La sua dichiarazione è arrivata in un'intervista pubblicata su un quotidiano nazionale, mentre le vendite del libro continuano a crescere con nuove ristampe. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni nel mondo editoriale.

Roberto Saviano è pentito. Lo ha confessato a Repubblica, il giornale per cui scrive e da cui si è fatto intervistare. «Odio Gomorra, mi ha rovinato la vita». Il pentimento è così profondo e l’odio nei confronti del libro così radicato che la paginata pubblicata sul giornale romano è uno spot per lanciare la riedizione del volume a vent’anni di distanza dalla prima uscita. L’intervista è un capolavoro di vittimismo. Da sconosciuto cronista di nera, mettendo insieme «trafiletti di cronaca per farne letteratura» (sono parole sue), Saviano si è trasformato in autore di successo, con 10 milioni di copie vendute, un’opera tradotta in 52 lingue e dalla quale è stata tratta una serie televisiva.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo aver intascato decine di milioni, Saviano fa il pentito e ripudia «Gomorra»

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