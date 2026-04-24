Domenicali | Tribune sempre piene la Formula 1 è in ottima forma

Il CEO della Formula 1 ha dichiarato che le tribune sono sempre piene e che la serie si trova in buona forma. Ha risposto alle critiche riguardanti le recenti modifiche alle regole, anche da parte di alcuni piloti, affermando che si poteva fare meglio. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito tra chi sostiene le nuove normative e chi invece le critica. La discussione riguarda il futuro della competizione e le modifiche apportate quest'anno.

“La Formula 1 non ha problemi, la Formula 1 è in ottima forma, giusto per chiarire a tutti questo punto”. Il Ceo della massima serie dell’automobilismo ha voluto rispondere così a chi in questo periodo ha criticato il campionato, anche e soprattutto in relazione al nuovo ciclo tecnico introdotto in questo 2026. In un’intervista al podcast di The Race, ha ribadito come gli indicatori in mano lo inducano all’ottimismo. Per Domenicali, la salute dello sport non si misura attraverso dibattiti tecnici, ma tramite l’entusiasmo delle tribune. "È molto semplice. Basta controllare. Tutto esaurito per ogni gara. La prima cosa che chiunque può vedere con i propri occhi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Domenicali: "Tribune sempre piene, la Formula 1 è in ottima forma" Notizie correlate Domenicali: "Il più veloce vincerà sempre, la Formula 1 non deve temere nullaIl dibattito sul nuovo ciclo tecnico della Formula 1 si concentra sull’equilibrio tra innovazione, gestione energetica e mantenimento dello... Dagli spogliatoi. Bianco soddisfatto: "Grande reazione contro un avversario in ottima forma»È un mister Bianco soddisfatto quello che si presenta in conferenza dopo la vittoria contro la Juve Stabia: "A fine primo tempo ho solo detto ai miei...