Domenica In e Da Noi a Ruota Libera ospiti 26 aprile 2026 | ecco chi ci sarà nel pomeriggio di Rai1

La programmazione di Rai1 per la domenica 26 aprile 2026 include due programmi molto seguiti: Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Nel pomeriggio si alterneranno ospiti di rilievo, che parteciperanno a interviste e discussioni su vari temi. Le trasmissioni sono dedicate ad intrattenimento e approfondimento, offrendo al pubblico momenti di svago e riflessione. La durata di entrambe le trasmissioni copre l’intero pomeriggio domenicale.

La domenica televisiva del 26 aprile 2026 si prepara a regalare al pubblico di Rai1 un pomeriggio ricco di volti amati, racconti intensi e momenti di grande emozione. Da un lato torna Domenica In, lo storico contenitore guidato da Mara Venier, che continua a essere un punto di riferimento per chi cerca leggerezza, musica e storie capaci di toccare il cuore. Dall’altro, nella fascia successiva, Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini accoglie ospiti che intrecciano vita privata, carriera e riflessioni personali. Chi arriverà in studio? Quali racconti animeranno il pomeriggio? E quali sorprese attendono il pubblico di Rai1? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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