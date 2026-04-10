Domenica 12 aprile 2026, su Rai 1, andranno in onda due programmi molto seguiti: Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Entrambi i show presenteranno una serie di ospiti, tra artisti e personaggi noti, pronti a condividere aneddoti e momenti di intrattenimento. La programmazione prevede anche anticipazioni sui temi trattati e la possibilità di seguire gli appuntamenti sia in TV che online.

La domenica di Rai 1 del 12 aprile 2026 si prepara a regalare un pomeriggio ricco di volti amati, anteprime televisive e racconti personali che promettono di emozionare il pubblico. Da una parte torna Domenica In, lo storico contenitore guidato da Mara Venier, che continua a essere un punto fermo del weekend italiano. Dall’altra, Da noi a ruota libera, il salotto di Francesca Fialdini, che ogni settimana accoglie personaggi del cinema, della musica e della televisione, pronti a condividere storie di vita e nuovi progetti. Chi saranno gli ospiti di questa domenica? Quali anticipazioni sono già state svelate? E dove sarà possibile seguire i due programmi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Domenica In e Da noi a ruota libera: ospiti del 12 aprile 2026 e dove seguire i due programmi

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