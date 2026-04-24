Docente libraia e femminista | è morta Anna Hilbe

È scomparsa all’età di 81 anni Anna Hilbe, ex docente di lingue all’Università di Bologna e figura nota nel movimento femminista locale. Nel 1977, ha contribuito alla creazione di Librellula, la prima libreria dedicata alle donne, situata in Strada Maggiore. La sua attività si è intrecciata con l’impegno nel promuovere la cultura femminile e il ruolo delle donne nel mondo editoriale.

All’età di 81 anni è morta Anna Hilbe. Ex docente di lingue all’Università di Bologna, nel 1977 fu tra le fondatrici di Librellula, in Strada Maggiore, che fu la prima Libreria delle donne di Bologna. Da alcuni anni, Hilbe aveva aperto un centro culturale in via Fondazza chiamato Libri liberi. Di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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