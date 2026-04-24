Dl Sicurezza | Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo Meloni Altro

Da agi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto-legge approvato il 24 febbraio 2026. Contestualmente, ha emanato anche il decreto correttivo relativo a questa normativa. La legge riguarda misure di sicurezza e altre disposizioni previste dal decreto-legge. La promulga avviene dopo l’approvazione definitiva da parte del Parlamento e l’atto di firma permette la pubblicazione ufficiale e l’entrata in vigore delle norme.

AGI - Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, ed ha contestualmente emanato il decreto-legge correttivo che modifica alcune parti del provvedimento. Entrambi i testi entreranno in vigore lo stesso giorno. Lo comunica una nota ufficiale del Quirinale. La promulgazione arriva poche ore dopo il via libera definitivo della Camera, che ha approvato il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, completando l’iter parlamentare. Meloni: “Legalità non negoziabile”. Da Cipro, al termine...🔗 Leggi su Agi.it

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