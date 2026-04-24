Dl Sicurezza | Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo Meloni Altro

Il Presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione del decreto-legge approvato il 24 febbraio 2026. Contestualmente, ha emanato anche il decreto correttivo relativo a questa normativa. La legge riguarda misure di sicurezza e altre disposizioni previste dal decreto-legge. La promulga avviene dopo l’approvazione definitiva da parte del Parlamento e l’atto di firma permette la pubblicazione ufficiale e l’entrata in vigore delle norme.

AGI - Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, ed ha contestualmente emanato il decreto-legge correttivo che modifica alcune parti del provvedimento. Entrambi i testi entreranno in vigore lo stesso giorno. Lo comunica una nota ufficiale del Quirinale. La promulgazione arriva poche ore dopo il via libera definitivo della Camera, che ha approvato il decreto Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto, completando l’iter parlamentare. Meloni: “Legalità non negoziabile”. Da Cipro, al termine...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dl Sicurezza: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo. Meloni, "Altro ... Notizie correlate Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivoSono stati sottoposti in data odierna al Presidente della Repubblica la legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dl Sicurezza: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo. Meloni, Altro passo per la tutela dei cittadini; Dl Sicurezza approvato e subito modificato: Mattarella promulga la legge ed emana il decreto correttivo; Mattarella promulga il dl sicurezza ed emana anche il decreto correttivo; Mattarella promulga dl sicurezza ed emana il decreto correttivo. Il decreto sicurezza è legge con 162 sì. L'opposizione canta Bella Ciao, Salvini: 'Non è rispettoso'Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni. Cdm lampo, via libera al decreto legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Mattarella promulga la legge ed emana il de ... ansa.it Mattarella promulga il dl sicurezza, non cancella la norma dei rimpatri. Ecco gli altri puntiIl nuovo pacchetto di norme ha lo scopo di rafforzare la sicurezza nelle città, contrastare la criminalità inclusa quella giovanile e supportare le forze dell'ordine ... corrierenazionale.it CONTROLLI INTERFORZE A CROTONE: VERIFICHE SU ATTIVITA', STRADE E FILIERA ITTICA Operazione coordinata dalla Questura nell’ambito del piano nazionale e transnazionale: sanzioni, sequestri e centinaia di controlli per rafforzare sicurezza e lega - facebook.com facebook Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l’ennesima forzatura emergenziale del governo A terra restano i cocci della procedura costituzionale Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio L’ap x.com