Diretta gol Serie A | tris Napoli contro la Cremonese

Durante la 34esima giornata del campionato di Serie A, il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente con tre gol contro la Cremonese. La giornata è stata seguita in tempo reale attraverso la diretta gol, con aggiornamenti su risultati, moviole e cronache delle partite disputate. La copertura della giornata include anche le sintesi, i tabellini e le cronache live delle varie sfide in programma.

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