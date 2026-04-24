Digos gestione del tifo ad Ascoli | Marginalizzazione della costa

Durante un intervento pubblico, Alessandro Marini, presidente di un’associazione, ha criticato la gestione del tifo ad Ascoli, sottolineando come si sia adottata una strategia troppo ristretta. Ha parlato di una “logica miope” e ha evidenziato la “marginalizzazione della costa” nel contesto delle decisioni prese dalla Digos. Marini ha espresso preoccupazione riguardo alle modalità di controllo e alle conseguenze di tali scelte sulla vivibilità degli eventi sportivi.

Parla di "logica miope" e di "marginalizzazione della costa" Alessandro Marini, presidente del Circolo Nord Pd di San Benedetto del Tronto, riferendosi al trasferimento ad Ascoli della competenza sulla gestione del tifo nelle partite casalinghe della Sambenedettese, finora in capo alla Digos sambenedettese. L’esponente dem inquadra la decisione come parte di un processo più ampio che, a suo giudizio, sta progressivamente ridimensionando il ruolo della città. "La decisione di sottrarre alla Digos di San Benedetto la competenza sulla gestione del tifo nelle partite casalinghe della Samb, trasferendola ad Ascoli, è un segnale grave e inaccettabile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Digos, gestione del tifo ad Ascoli: "Marginalizzazione della costa" Notizie correlate Ravenna in trasferta, il Mercato Coperto diventa la casa del tifo: il match con l'Ascoli sul maxischermoDopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti ravennati, i tifosi potranno seguire la gara insieme nel cuore della città Il Ravenna Fc torna... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Digos, gestione del tifo ad Ascoli: Marginalizzazione della costa. Digos, gestione del tifo ad Ascoli: Marginalizzazione della costaParla di logica miope e di marginalizzazione della costa Alessandro Marini, presidente del Circolo Nord Pd di San Benedetto del Tronto, riferendosi al trasferimento ad Ascoli della competenza ... ilrestodelcarlino.it Digos e Samb, D’Eramo (Sap) replica a Marini: «Nessuna penalizzazione, norme in vigore da anni»SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Replica alle dichiarazioni di Alessandro Marini sulla gestione del tifo della Sambenedettese Massimiliano D’Eramo, segretario ... lanuovariviera.it