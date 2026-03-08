Ravenna in trasferta il Mercato Coperto diventa la casa del tifo | il match con l' Ascoli sul maxischermo

Il Ravenna Fc gioca una partita fuori casa contro l’Ascoli e il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma nel luogo di incontro per i tifosi giallorossi. La struttura si prepara ad accogliere gli appassionati che si riuniscono per seguire in diretta il match sul maxischermo. La partecipazione dei supporter è prevista in modo da creare un clima di condivisione tra i presenti.

Dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti ravennati, i tifosi potranno seguire la gara insieme nel cuore della città Il Ravenna Fc torna in campo in trasferta e il Mercato Coperto di Ravenna si prepara, come sempre quando la squadra gioca fuori casa, a diventare il punto di ritrovo del tifo giallorosso in città. In occasione della partita Ascoli-Ravenna Fc, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica con 59 e 57 punti, il Mercato Coperto trasmetterà la gara in diretta su maxischermo, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire insieme una sfida particolarmente importante per la stagione. Questa volta l’appuntamento assume un significato ancora più speciale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Ravenna Trasferta ad Ascoli vietata ai tifosi

Maledizione trasferta da spezzare. Ascoli verso il match di PinetoAscoli, l’obiettivo ora è consolidare la posizione di classifica spezzando quanto prima la maledizione in trasferta.

Una raccolta di contenuti su Mercato Coperto.

Discussioni sull' argomento Ravenna FC, sfida alla capolista Arezzo: diretta gratis su maxischermo al Mercato Coperto; Il ladro seriale di caffè, 2 furti al Mercato coperto: denunciato un trentenne.

Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato CopertoIl momento della stagione è molto delicato, il Ravenna deve nuovamente rincorrere per cercare di recuperare punti alla capolista Arezzo, e la sfida di domani, valevole per la 26ª giornata del Girone B ... tuttomercatoweb.com

Settimana delle Donne al Mercato Coperto. Eventi anche a Casa Spadoni di Ravenna e FaenzaUna settimana dedicata alle donne, tra incontri, mostre, moda, cultura edivertimento. Da oggi all’8 marzo il Mercato Coperto di ... ilrestodelcarlino.it

Teleambiente. . Il mercato coperto del quartiere Ostiense (@mercatoostiense) - #SanPaolo ha una storia antica, prima in strada, poi nella struttura di via Corinto negli anni Sessanta. La presidente Patrizia Simbula ci ha raccontato le principali problematiche - facebook.com facebook

Banchi chiusi nel mercato coperto di Campobasso Il provvedimento del comune riguarda anche l’ala temporaneamente assegnata ai commercianti per consentire la prosecuzione dell’attività durante i lavori #IoSeguoTgr x.com