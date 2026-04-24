Gianluca Di Marzio ha commentato la stagione di due giocatori di Serie B, Liberali e Comotto, evidenziando il loro ruolo nel percorso dei giovani talenti destinati alla nazionale del futuro. Entrambi hanno avuto un impatto significativo nelle rispettive squadre, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La loro crescita in campionato viene considerata un esempio di come la Serie B possa rappresentare un trampolino di lancio per i giovani calciatori.

Ci sono due giovani talenti cresciuti a Vismara che quest'anno si stanno affermando in Serie B: Christian Comotto e Mattia Liberali. Il primo, classe 2008, sta giocando in prestito allo Spezia e al termine della stagione farà ritorno al Milan, in attesa di capire se verrà aggregato alla rosa di Massimiliano Allegri o se la dirigenza opterà per un altro prestito. Il secondo, invece, è stato ceduto a titolo definitivo al Catanzaro la scorsa estate: il club rossonero ha mantenuto soltanto il 50% sulla futura rivendita. Comotto, nonostante i 17 anni (saranno 18 domani, sabato 25 aprile), si è imposto nelle gerarchie dello Spezia, guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni di mister D'angelo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio: “La Serie B prepara i talenti della Nazionale del Futuo. Comotto e Liberali ne sono un esempio”

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"Normalizziamo" la normalità Uno dei volti più importanti della Nazionale del futuro, l'attaccante dell' Inter, senza mistero, rivela ai microfoni del @corriere di lavorare sul mentale con il giusto professionista abilitato a farlo Grazie e co - facebook.com facebook