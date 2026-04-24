Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna e i suoi figli sono morti dopo essere caduti dal balcone di casa. Il compagno della donna ha rotto il silenzio, fornendo alcune spiegazioni sulla vicenda. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, che ha sconvolto la comunità locale. Nessun dettaglio sui motivi dell’incidente o su eventuali elementi di responsabilità è stato ancora reso noto.

La tragedia di Catanzaro ha lasciato dietro di sé un vuoto che sembra impossibile da raccontare. In una sola notte una famiglia è stata travolta da un dolore assoluto: la madre, Anna Democrito, 46 anni, e due dei suoi figli, Nicola di 4 anni e Giuseppe di appena 4 mesi, sono morti, mentre la primogenita, Maria Luce, che non ha ancora compiuto 6 anni, è stata trasferita d’urgenza all’ ospedale Gaslini di Genova. Intorno a questa vicenda restano sgomento, domande e un silenzio che pesa su tutta la città. La Procura continua a lavorare per ricostruire ogni dettaglio, mentre sul piano umano emerge il profilo di una comunità ferita e di una famiglia spezzata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devo farlo”. Mamma e figli morti dopo il volo dal balcone, il compagno rompe il silenzio

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