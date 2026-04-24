Da venerdì 24 a lunedì 27 aprile 2026, Desulo si prepara ad accogliere un evento dedicato all’artigianato e alle tradizioni locali. La manifestazione si svolge nel cuore della Barbagia, coinvolgendo esposizioni di lavori artigianali e incontri su temi legati alla storia e alla natura della zona. Il progetto prevede inoltre incontri e dibattiti con l’obiettivo di preservare i saperi tradizionali della comunità.

? Cosa sapere Desulo ospita eventi tra artigianato e tradizioni dal 24 al 27 aprile 2026.. Il progetto mira a salvaguardare i saperi rurali della Barbagia tramite ricerca e dibattiti.. Le mani degli artigiani e il profumo delle ricette perdute prendono vita a Desulo questo fine settimana, tra il 24 e il 27 aprile 2026, con un programma che unisce la salvaguardia del patrimonio rurale alla valorizzazione del centro storico montano. Il borgo si prepara ad accogliere un flusso di visitatori e appassionati grazie alla sinergia tra il Comune, la Regione Sardegna e le associazioni locali Fainas de cogina e Artes antichi mestieri. L’iniziativa punta tutto su due pilastri: il progetto Maistos e Artes e l’evento Tradizioni e Antiche Ricette, un tentativo concreto di sottrarre all’oblio i saperi che hanno forgiato l’identità della Barbagia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Desulo risveglia la Barbagia: artigianato e sapori tra storia e natura

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