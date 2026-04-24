Durante una seduta alla Camera, alcuni deputati di un partito hanno cantato l'inno nazionale, mentre altri, tra cui un leader di spicco, non hanno partecipato cantando. Il video dell'evento ha suscitato discussioni sui social, con commenti che evidenziano la differenza di comportamento tra i presenti. L'inno è stato intonato in modo spontaneo e senza interruzioni durante la sessione parlamentare.

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge nella giornata del 24 aprile. L’aula della Camera l’ha approvato con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto. Prima del voto finale, i deputati di Fratelli d’Italia hanno cantato l’Inno d’Italia, ma i deputati della Lega, i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni sono rimasti seduti. In precedenza l’opposizione aveva intonato “Bella Ciao”. “Siamo qui per il decreto sicurezza, non è un festival canoro”, le parole di Matteo Salvini sul perché è rimasto seduto mentre si intonava l’inno nazionale. DL sicurezza alla Camera, cosa è successo Fratelli...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Deputati intonano l'inno d'Italia alla Camera, Salvini e i leghisti non cantano: "Non è un festival", il video

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