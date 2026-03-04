Iran strategia di logoramento e asimmetrie | Teheran lancia missili a basso costo e l’Occidente si dissangua per intercettarli

L’Iran ha avviato una strategia di logoramento lanciando missili a basso costo, mentre gli Stati Uniti e Israele devono impiegare risorse significative per intercettarli e difendersi. Questa disparità di spese evidenzia una delle caratteristiche principali del conflitto, con Teheran che utilizza tattiche meno costose per mettere sotto pressione i sistemi di difesa occidentali.

L ’Iran spende molto meno per attaccare di quanto Israele e gli Stati Uniti spendano per difendersi. Questa è l’asimmetria fondamentale del conflitto. Ed è anche il motivo per cui, se la guerra tra Washington, Tel Aviv e Teheran dovesse prolungarsi, il peso finanziario potrebbe spostarsi pericolosamente a sfavore di chi intercetta, non di chi lancia i missili. Spese di guerra, l’Iran lancia l’offensiva della strategia di logoramento. Il precedente più chiaro è lo scontro diretto del giugno 2025, durato dodici giorni. In quel periodo, la spesa stimata dell’Iran per missili e droni lanciati contro Israele e basi statunitensi è stata di circa 1,1 miliardi di dollari, secondo la stima più prudente pubblicata dal Jewish Institute for National Security of America, basata sul numero minimo confermato di lanci e su costi unitari prudenziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

