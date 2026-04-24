Dall’oscurità al sole | la miracolosa rinascita di Dolly a New York

Dolly, cagnolina proveniente dal Tennessee, è stata affidata a una famiglia di New York alla fine di marzo. La sua storia ha attirato l’attenzione locale, dopo un periodo di difficoltà e cure. La cagnolina ha ora trovato una nuova casa, dopo essere stata salvata e affidata a un nuovo nucleo familiare. La vicenda ha suscitato interesse tra chi si occupa di animali e di adozioni.

? Cosa sapere Dolly, cagnolina del Tennessee, è stata affidata a una famiglia di New York a fine marzo.. Il salvataggio gestito da Mads ha raccolto il sostegno di oltre 37 mila persone online.. Dalla paura paralizzante di un angolo buio alla corsa felice in un campo soleggiato: Dolly, una cagnolina arrivata dal Tennessee dopo quindici ore di viaggio in una gabbia stretta, ha trovato la sua nuova famiglia a New York grazie al lavoro di Mads. Il percorso di guarigione della piccola protagonista è iniziato con immagini che tolgono il fiato, mostrando un animale rannicchiato vicino alla ciotola dell’acqua, incapace di incrociare lo sguardo e con una zampa sollevata per l’incertezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’oscurità al sole: la miracolosa rinascita di Dolly a New York Notizie correlate Dal canile al cuore: la miracolosa rinascita di Tomy e dei gattiLe storie di rinascita che emergono dal lavoro quotidiano dei volontari dell’Enpa offrono oggi uno sguardo profondo sulla capacità di resilienza... Fabrizio Moro: la rinascita dopo l’oscurità tra fragilità e paternitàDurante l’ultima puntata di Canzonissima, il cantante Fabrizio Moro ha condiviso un momento di profonda introspezione personale, parlando delle sue...