Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 viene trasmessa la terza puntata di Dalla strada al palco Special 2026. Lo spettacolo, ora in corso di programmazione, presenta diverse novità in questa nuova edizione. La puntata sarà disponibile sia in streaming sia in diretta televisiva, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’evento attraverso vari mezzi di trasmissione.

Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere terza puntata. Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.🔗 Leggi su Tpi.it

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