Dalla strada al palco Special 2026 | le anticipazioni della terza puntata

Stasera, venerdì 24 aprile 2026, alle 21:30 su Rai 1, va in onda la terza puntata di Dalla strada al palco Special. Si tratta della nuova edizione dello show, che propone diverse novità rispetto alle precedenti stagioni. La trasmissione si svolge in prima serata e coinvolge vari artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. La puntata si concentra su spettacoli e performance live, offrendo un intrattenimento musicale e culturale.

. Questa sera, venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale. Il palco si trasforma in una vera e propria piazza dello spettacolo, accogliendo performer di ogni genere provenienti dall’Italia e dal mondo.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della terza puntata SANREMO GIOVANI 2025 – MY TOP 24 Notizie correlate Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della prima puntataDalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della prima puntata Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la... Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntataDalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntata Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla strada al palco Special - articolo - Rai.it; Dalla strada al palco, oggi nuovo appuntamento: le anticipazioni e gli ospiti; Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 17 aprile; Dalla strada al palco, anticipazioni del 17 aprile: gli ospiti della seconda puntata. Dalla Strada al Palco Special, puntata 24 aprile 2026 | Diretta: Enrico Ruggeri e Rocco Hunt ospiti in studioNuova puntata per lo show Dalla strada al palco special che torna in onda oggi: ecco gli ospiti e tutte le anticipazioni. ilsussidiario.net Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della terza puntataDalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della terza puntata dello show in onda su Rai 1 questa sera, 24 aprile 2026, ore 21.30 ... tpi.it Domenica a Manfredonia Special Olympics Italia: torneo di calcio a5 facebook A Viterbo una nuova edizione dei Giochi Regionali di Nuoto Special Olympics Italia Team Lazio x.com