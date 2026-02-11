Allo Spazio Alfieri la rassegna Scelti dalla critica con il Premio Carabba
Allo Spazio Alfieri, torna la rassegna "Scelti dalla critica", ogni martedì dal 17 febbraio al 31 marzo, alle ore 19.00, sei titoli della stagione appena passata e un grande classico restaurato, selezionati dal Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Abbinato alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Premio Claudio Carabba: giovani critici crescono allo Spazio Alfieri
Il Premio Claudio Carabba, promosso da SNCCI e Lanterne Magiche con il sostegno di Unicoop Firenze, torna a Firenze presso lo Spazio Alfieri.
Allo Spazio Alfieri le prime volte del cinema nella rassegna "Tesori nascosti"
Dal 21 gennaio all’11 febbraio 2026, presso lo Spazio Alfieri, si svolge la terza edizione della rassegna
Il mago del Cremlino: le origini di Putin allo Spazio AlfieriIn concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il film scritto e diretto da Olivier Assayas e Emmanuel Carrère sulla base dell'omonimo romanzo di Giuliano Da Empoli arriva in anteprima da giovedì 12 f ... msn.com
Firenze, allo Spazio Alfieri arriva Horror Fest con tre giorni di cinema da brividoDal 31 ottobre al 2 novembre due proiezioni giornaliere, sei film in lingua originale sottotitolati, la rassegna con i migliori film horror del momento: nuove uscite, registi e autori premiati, da ... lanazione.it
"Paul and Paulette Take a Bath" di Jethro Massey sarà proiettato in lingua originale (inglese, francese) con sottotitoli in italiano al cinema dello Spazio Alfieri mercoledì 11 febbraio alle 21:15 #versioneoriginale #linguaoriginale #originalsound - facebook.com facebook
