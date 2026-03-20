In un messaggio pubblicato su Truth, un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente gli alleati della NATO, definendoli

«Senza gli Stati Uniti, la NATO è una tigre di carta!». Lo scrive Donald Trump su Truth. Gli alleati, aggiunge, «non hanno voluto unirsi alla lotta per fermare un Iran dotato di armi nucleari. Ora che quella lotta è stata vinta militarmente, con pochissimi rischi per loro, si lamentano degli alti prezzi del petrolio che sono costretti a pagare, ma non vogliono contribuire all’apertura dello Stretto di Hormuz, una semplice manovra militare che è l’unica ragione degli alti prezzi del petrolio. Così facile per loro, con così pochi rischi. Codardi. E noi lo ricorderemo», conclude Trump. Baghdad, la missione Nato si ritira temporaneamente dall'Iraq La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, hanno riferito all’Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l’impatto della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti in tutto il mondo

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