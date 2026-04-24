Curiosità i veri smashburger e cookies americani arrivano a Salerno | l' annuncio di Piero Armenti e Jana

A Salerno apre una nuova sede di Bukies, che porta con sé i veri smashburger e i tradizionali cookies americani. L'annuncio è stato dato da Piero Armenti e Jana, segnando un momento significativo per la città. Questa novità riguarda un locale che proporrà specialità provenienti dagli Stati Uniti, con una particolare attenzione ai classici dolci e panini americani. La nuova apertura si inserisce nel quadro delle attività di ristorazione locali.