Curiosità i veri smashburger e cookies americani arrivano a Salerno | l' annuncio di Piero Armenti e Jana
A Salerno apre una nuova sede di Bukies, che porta con sé i veri smashburger e i tradizionali cookies americani. L'annuncio è stato dato da Piero Armenti e Jana, segnando un momento significativo per la città. Questa novità riguarda un locale che proporrà specialità provenienti dagli Stati Uniti, con una particolare attenzione ai classici dolci e panini americani. La nuova apertura si inserisce nel quadro delle attività di ristorazione locali.
Il grande giorno è arrivato, finalmente possiamo annunciare una nuova sede di Bukies, molto importante per Piero, perché è la sua città. Salerno è la nostra Hoboken, e avrà il suo smashburger Lo ha annunciato a mezzo social Jana che con Piero Armenti, noto influencer salernitano, porterà in città.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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